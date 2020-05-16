"Совсем не весело": Васильев боится выходить на работу после случившегося с ним и Бабкиной

16 мая начинаются съемки новых выпусков "Модного приговора". В кадр возвращаются Александр Васильев и Надежда Бабкина. Ведущие передачи недавно переболели пневмонией. И если историк моды провел в больнице всего 10 дней и наверняка успел вылечиться полностью, то за здоровье народной артистки, которая находилась в медучреждении целый месяц, до сих пор переживают многие.
Александр Александрович заметил, что Надежда Георгиевна похудела на несколько десятков килограммов из-за болезни. Сейчас артистка выглядит очень стройной. Кстати, Бабкина рассказала историку моды, что у нее было поражено 80% легких. Это, разумеется, привело в шок телеведущего, ведь у него этот показатель был равен 20%.
Васильеву страшно выходить на работу, он опасается еще одной волны эпидемии. До сих пор неизвестно, как ведет себя иммунитет переболевших коронавирусом людей. Однако и у историка моды, и у артистки двухнедельный карантин подошел к концу, они имеют полное право приступить к съемкам.
"Все это совсем не весело. А что делать? Работать надо", – сказал Александр Александрович.
Напомним, в студии "Модного приговора" приняты все меры предосторожности. В съемочном павильоне сокращено количество людей до минимума. Ведущим было рекомендовано отказаться от администраторов и водителей, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.
Популярные темы форума
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Он кавказец, а я русская
Форум
Песков заболел коронавирусом
Жениться на женщине с детьми?
Помогите выбрать имя
Жара убивает в коронавирус
Как заболевают шизофренией?