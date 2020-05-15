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Перенесшая тяжелую болезнь Бабкина появится на Первом канале

Надежда Бабкина. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина удивительно быстро пошла на поправку и теперь готова вернуться на работу. На днях артистка примет участие в съемках новых выпусков "Модного приговора".
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Здоровью 70-летней Надежды Бабкиной можно только позавидовать. Артистка покинула стены больницы всего две недели назад. Врачи говорили, что курс реабилитации продлится долго, однако знаменитость, похоже, прекрасно себя чувствует, раз готова покинуть свой дом ради съемок.

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 Шоу "Модный приговор"

Сюжеты Шоу "Модный приговор"

Историк моды Александр Васильев сообщил, что Надежда Георгиевна 16 и 18 мая вместе с ним будет работать над новыми выпусками передачи "Модный приговор". Помощник артистки Александр Велог заверяет – с Бабкиной все хорошо, она даже приступила к репетициям со своим ансамблем.

В студии "Модного приговора" будут приняты все меры предосторожности. Члены съемочной группы, кроме тех, кто работает в кадре, будут носить маски и перчатки. Также количество присутствующих в павильоне людей сократят до минимума. Ведущим рекомендовали отказаться от водителей и администраторов.

Кстати, для Александра Васильева это также будут первые съемочные дни после болезни. Напомним, историк моды вместе с Бабкиной переболел пневмонией, однако он перенес недуг в легкой форме, потому что обнаружили на ранней стадии.

Автор: 15 мая 2020, 21:01 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Судя по исполнению песни о победе не все так хорошо, как говорят.
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