Васильеву после тяжелой болезни нашли замену на Первом канале

Дмитрий Дибров захотел занять место переболевшего воспалением легких Александра Васильева в "Модном приговоре" на Первом канале. Он не против остаться в передаче насовсем.



Телеведущий заявил о решимости заменить коллегу на постоянной основе. Он отметил, что не откажется лишний раз поработать с людьми, поскольку это то, на чем Дмитрий Дибров построил свою телевизионную карьеру.

По словам шоумена, больше всего в новом амплуа ему понравился "журналистский сегмент программы". Ему пришлось по душе общение с участниками передачи с непростыми судьбами.

Дмитрий Дибров не исключил, что заменит Александра Васильева. Однако пока таких обсуждений не ведется.

Напомним, ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале подменял историка моды несколько передач. Причиной рокировки стала болезнь Александра Васильева и его лечение в инфекционной клинике в Коммунарке.

Как писали "Дни.ру", Александр Васильев был госпитализирован 12 апреля. Он слег с воспалением легких вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной...