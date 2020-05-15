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"Женщина без мозгов!": голая и беременная Терешина вызвала омерзение

Таня Терешина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Таня Терешина спровоцировала пользователей Сети на критику. Народ не стерпел чрезмерной откровенности певицы.
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На карантине многие знаменитости предались ностальгии. Они рассматривают фотографии лучших времен и некоторыми кадрами делятся со своими поклонниками. Также поступила 41-летняя экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина. В своем инстаграм-аккаунте певица опубликовала снимком двухлетней давности, который был сделан на последних сроках беременности знаменитости.

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Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya)

Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya) певица, модель

На кадре видно, как Терешина сидит на коленях у мужа практически голая: на ней надеты трусы для беременных, а также свадебная фата. Певица протягивает вперед руку и сгибает все пальцы, кроме того, на котором надето обручальное кольцо. Поэтому кажется, что знаменитость показывает непристойный жест.

Подписчики бурно отреагировали на провокационный снимок Тани. Они усомнились в адекватности Терешиной. "Только женщина без мозгов может выложить такое фото и с таким пальцем. Фу, а не мать! Чему хорошему ты можешь научить своих детей?", – написал разъяренный пользователь Сети. Однако некоторые вовсе не удивились такому снимку. "Ну да... Фото в твоем стиле, ничего не меняется с годами...", – заметил другой фолловер.

Напомним, в 2018 году Таня Терешина вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова. У супругов есть общий сын Арсений-Остап. В январе наследнику исполнился один год. У певицы также есть дочь Арис от телеведущего Славы Никитина, с которым рассталась в 2015-ом.

Автор: 15 мая 2020, 19:11 Источник: Instagram

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