"Женщина без мозгов!": голая и беременная Терешина вызвала омерзение

Таня Терешина спровоцировала пользователей Сети на критику. Народ не стерпел чрезмерной откровенности певицы.

На карантине многие знаменитости предались ностальгии. Они рассматривают фотографии лучших времен и некоторыми кадрами делятся со своими поклонниками. Также поступила 41-летняя экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина. В своем инстаграм-аккаунте певица опубликовала снимком двухлетней давности, который был сделан на последних сроках беременности знаменитости.

На кадре видно, как Терешина сидит на коленях у мужа практически голая: на ней надеты трусы для беременных, а также свадебная фата. Певица протягивает вперед руку и сгибает все пальцы, кроме того, на котором надето обручальное кольцо. Поэтому кажется, что знаменитость показывает непристойный жест.

Подписчики бурно отреагировали на провокационный снимок Тани. Они усомнились в адекватности Терешиной. "Только женщина без мозгов может выложить такое фото и с таким пальцем. Фу, а не мать! Чему хорошему ты можешь научить своих детей?", – написал разъяренный пользователь Сети. Однако некоторые вовсе не удивились такому снимку. "Ну да... Фото в твоем стиле, ничего не меняется с годами...", – заметил другой фолловер.

Напомним, в 2018 году Таня Терешина вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова. У супругов есть общий сын Арсений-Остап. В январе наследнику исполнился один год. У певицы также есть дочь Арис от телеведущего Славы Никитина, с которым рассталась в 2015-ом.