Таня Терешина явилась в новом амплуа

Накануне экс-солистка группы Hi-Fi опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию новых видео. На них на продемонстрировала результат работы стилиста.
На этот раз исполнительница решила сделать себе каре и посветлее покраситься. Для этого ей понадобилось снять наращенные волосы и частично укоротить свои.
"Сейчас я срастила все, что отвалилось за время покраски. Снова я натуральная в свой естественный цвет покрашена. Как вам мой новый имидж?", – поинтересовалась у фолловеров Терешина.
И тут аудитория подписчиков разбилась на два лагеря. Первые начали активно критиковать новый имидж знаменитости. "Стремно, старит стрижка!", "Стали выглядеть немного старше, "Не очень нравится, как-то возраст прибавила", – пыхтели злопыхатели.
"Бабуля!", – с издевкой написала пользователь Сети.
Другие, наоборот, нашли образ Тани очень привлекательным и элегантным. "Обалденно!", "Очень красиво, эффектно и свежо", "Стильно", "Супер!", "Такую красоту ничем не испортишь!", "Прекрасная прическа", – не скрывали своего восторга обожатели.
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