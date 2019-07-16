Обнажившуюся Татьяну Терешину возвели на пьедестал

В кадре солистка сидит с раздвинутыми ногами на чемодане и снимает сама себя в зеркало. Из одежды на ней лишь коротенькие шортики. больше напоминающие танго-трусики, белая шляпка и солнцезащитные очки.
Грудь она небрежно прикрывает одной рукой, и довольная улыбается своему отражению. "Короче, я страшно бледная, приходится накручивать цвет кожи в фильтрах, а пора бы и позагорать", – поделилась Татьяна.
Также она рассказала, что они с супругом в поиске качественного жилья на греческом острове Миконос. Дом им понадобится в конце июля, поэтому певица ищет риелтора среди своих подписчиков. "Нам нужна красивая вилла! Желательно с хорошей скидкой", – подметила Терешина.
Фолловеры пропустили мимо ушей призыв о помощи недвижимости, зато не смогли оставить без внимания полуобнаженное тело знаменитости. "Таня! Неприлично быть красавицей худой! Хоть пузо вывали немного! Ну, лет немало и детей двое, а тебе все 18! Зараза такая!", "Какая худенькая!", "Фигура-супер!", "Стройняшка!", – не скрывали восхищения поклонники.
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