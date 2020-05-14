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Бари Алибасов: Если с Лидией Николаевной что-то произойдет, в этом виновата будет ее милая дочка

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Скандал вокруг недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Появились новые сенсационные подробности.
прочитано 757 раз

В 2019 году Лидия Федосеева-Шушкина подарила квартиру в Новой Москве своему мужу Бари Алибасову. Недавно артистка узнала, что тот переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря. Продюсер объяснил это временной невозможностью платить налоги. Для артистки новость стала ударом. Теперь она хочет вернуть квартиру.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

В разразившийся скандал вмешался сын Бари Алибасова, Бари. Он заявил, что именно ему принадлежала идея переоформить квартиру на Сергея Моцаря, дескать, тот ему доверяет на 100%, а еще Сергей однажды и вовсе спас жизнь продюсеру. Кроме того, таким образом они захотели обезопасить жилье от младшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги.

В свежем интервью Алибасов рассказал, что долгое время Ольга жила вдали от матери: вначале в монастыре, потом – в Египте. А вернулась в Москву, когда узнала, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной серьезные проблемы со здоровьем. "Через какое-то время отец заметил, что она уже переписала на себя все права, доверенности, расчетные счета и так далее", – сообщил сын Алибасова.

Бари убежден, что Ольга хочет получить ту квартиру, где сейчас живет ее мать. "Вместо того, чтобы поддерживать Лидию Николаевну и делать ей хорошо", – отметил Алибасов. По его словам, для Ольги, когда она узнала, что квартиру оформили на помощника, это был "полный провал".

"Юридически она потеряла свое наследство. Но вместо того, чтобы заниматься Лидией Николаевной, Ольга продолжает капать ей на уши и кормить шоколадными конфетами, при том, что у матери сахарный диабет. И начинает рассказывать самые разные неприятные вещи", – констатировал Алибасов.

Что касается Лидии Федосеевой-Шушкиной, то, по словам сына продюсера, у нее "простая история": она не хочет ни с кем ругаться и не желает, чтобы ее личную жизнь "полоскали" на всю страну. "Учитывая это все, мы хотим сказать, что если с Лидией Николаевной что-то произойдет, случится какой-нибудь приступ или ухудшится здоровье, в этом виновата будет как раз ее милая дочка Ольга, которая каждый вечер рассказывает о том, какой мой папа козел из-за того, что не может отдать ей ее долю", – заявил сын продюсера.

Он возмущен поведением Ольги: "Я просто в шоке от того, как из-за какой-то квартиры можно ускорять приближение кончины своей мамы. Это, конечно, свинство!"

Бари категорично заявил, что Ольге из-за ее поведения квартира в Новой Москве точно не достанется. По его словам, до конца жизни Лидии Федосеевой-Шушкиной эта недвижимость будет записана на Сергея Моцаря. А потом, как утверждает сам Алибасов, он переоформит жилище на внуков актрисы Фоку и Фому, сыновей ее средней дочери Марии Шукшиной. Якобы этого желает сама 82-летняя артистка.

Автор: 14 мая 2020, 15:45 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Смех
Ответить
Это, конечно, свинство! - заявил сын Алибасова, обвинив Ольгу в том, что двушка Лидии Федосеевой у миньона папаши Алибасова.
Этот-то поросёнок чего расхрюкался?
Неужели по части свинства папаша и сынок Алибасовы боятся конкуренции?
1

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