Актриса Светлана Светличная: Врачи помогали сыну уйти из жизни!

Светлана Светличная сообщила, что ее сын был госпитализирован. По словам легендарной актрисы, медики не оказывали ему надлежащей помощи.

На днях стало известно о том, что старший сын Светланы Светличной Алексей Ивашов попал в больницу. "Это очень тяжело", – коротко сообщила журналистам артистка, не пожелав вдаваться в подробности.

Многочисленные поклонники стали молиться за наследника прославленной артистки, ведь у нее остался лишь один ребенок. Младший сын Олег умер в 2006 году в возрасте 34 лет из-за токсического поражения печени, вызванного злоупотреблением алкогольными напитками.

Репортеры снова связались со Светличной, чтобы узнать, как себя чувствует ее единственный наследник, и что с ним все же случилось. Артистка рассказала: "Днем Леше стало плохо, и жена вызвала скорую помощь. Его доставили в 36-ю городскую больницу, диагноз – "камни в желчном пузыре". Необходима операция, а доктора вместо нее вставляли какие-то трубки. Сознательно или нет, но они помогали сыну уйти из жизни, чуть не угробили его!" – хлестко заявила Светлана.

Как выразилась актриса, материнское сердце подсказало ей, что наследника следует перевести в другую клинику. "Доктора не хотели отдавать сына. Позже сообразила: наверное, они поняли, что я увидела, как лечат в этой 36-й больнице. Осталась ими недовольна! Продолжала настаивать, и сына госпитализировали в Институт хирургии Вишневского", – цитирует актрису StarHit.

В другой больнице Ивашова прооперировали, и ему стало лучше. Светлана Светличная очень благодарна медикам за оказанную помощь. "Вчера навещала Лешеньку, ему уже намного лучше. Он сам потихонечку ходит по палате, разговаривает. Выпишут 24 января, чтобы отдохнул, набрался сил дома. Но все равно будет плановое обследование – нужно явиться", – заключила артистка.