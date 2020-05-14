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Всему виной страшный недуг: что стоит за странным поведением Даны Борисовой

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В последнее время Дана Борисова, по мнению наблюдательных фанатов, ведет себя странно: она не только умудрилась обрушиться с критикой на Анастасию Волочкову и Прохора Шаляпина, но и обнажилась в прямом эфире. О состоянии телеведущей высказался медик.
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Несколько лет назад Дана Борисова на всю страну призналась в том, что у нее проблемы с алкоголем и наркотиками. Чтобы избавиться от зависимостей, телеведущая прошла реабилитацию в Таиланде. По словам ведущей, уже три с лишним года она абсолютно "чиста".

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Однако в последнее время поклонники в Сети утверждают, что Дана Борисова ведет себя странно. Чего стоит недавно обнародованное самой телеведущей видео, на котором она позирует без бюстгальтера. Обращаясь к некому Руслану (говорят, речь идет о муже светской львицы Алены Кравец), Дана поблагодарила его за "цветочки" и попросила немного денег на маникюр. А ранее гламурная блондинка публиковала видео, где снялась в рваных колготках.

Кроме того, Дана Борисова умудрилась обругать балерину Анастасию Волочкову, назвав ее "алкоголичкой", и нелестно отозвалась о певце Прохоре Шаляпине. "Сегодня, наверное, покажут по телевизору, как Шаляпин переспал с очередной старушкой и украл у нее пенсию. Шучу. На самом деле пенсию он не брал, он работает по-крупному", – ляпнула Дана Борисова.

Психолог Сергей Ланг убежден, что популярная телеведущая так вызывающе себя ведет из-за карантина, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Страшный недуг практически всех людей на планете загнал в дома, и в той же России вынужденная самоизоляция длится уже два месяца. Поэтому нет ничего удивительного, что некоторые люди начинают вести себя неадекватно.

"Всем сейчас сложно, стены давят, люди не знают, что их ждет в будущем. Срываются, обвиняют друг друга", – отметил эксперт. Он посоветовал не нарушать границ зоны комфорта другого человека. Еще он заявил, что в связи с карантином люди стали злоупотреблять алкоголем, ведь на работу идти не надо. "Из-за алкоголя увеличиваются случаи семейного насилия. Драки, скандалы, ссоры. Люди, как, например, Дана Борисова, припоминают друг другу былые обиды", – обрисовал проблему медик.

"Во время карантина многие пары разойдутся окончательно. Чтобы этого не произошло, надо соблюдать правильную дистанцию, уважать друг друга и не винить близких и коллег во всех проблемах, которые сейчас есть ", – посоветовал эксперт.

Автор: 14 мая 2020, 15:05 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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