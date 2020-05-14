"Страшные фотографии": Тарасов был в шоке от интимной переписки Бузовой с другими мужиками

Дмитрий Тарасов рассказал подробности расставания с Ольгой Бузовой. Оказывается, когда пара приняла решение разорвать союз, спортсмен "вскрыл" телефон жены и прочитал ее переписку.

Мужчина уверил, что пришел к супруге и заявил, что больше ее не любит. Якобы он осознал, что у них никогда не будет классической семьи – с детьми и женой-домохозяйкой. Ольга Бузова не хотела отпускать мужа и пыталась сохранить брак.

В какой-то момент некто предложил Дмитрию Тарасову "вскрыть" телефон супруги, чтобы прочитать переписку. Спортсмен согласился, так как уже делал такое с мобильником первой пассии.

"Конечно, интересно, что человек думает на самом деле. Я две недели не живу дома, мы не общаемся. И вот на этом фоне я начал узнавать, что происходит. Там началась грязь в адрес моей семьи. Жесткая грязь про моего отца, которого даже в живых уже нет. Она маме писала сообщения моей – грязные сообщения", – рассказал футболист.

Как отметил Тарасов, из-за того, что Бузова ругала за спиной его семью, он и решил отобрать подаренный Mercedes: "Тут я вспылил. Я тебя предупреждал? Отца будешь трогать, которого нет в живых? Верни машину. Это тебе урок". Правда, сейчас знаменитость жалеет о поступке.

Также в руки Дмитрию Тарасову попали интимные фотографии и переписка Ольги Бузовой. В 2016 году в Сеть "слили" скриншоты сообщений, из которых стало понятно, что артистка довольно откровенно общалась с Дмитрием Нагиевым и Тимуром Батрутдиновым. Также по интернету гуляли кадры эротического содержания, которые она отправляла другим, будучи в браке с Тарасовым.

"Видел не только переписку, мне присылали фотографии. Страшные фотографии. Ужасно. Я, честно, шокирован был. Думал, девочки по-другому переживают такие моменты", – признался футболист.

Спортсмен заявил, что Ольга Бузова летала к Дмитрию Нагиеву и их общим друзьям в Испанию. "Я очередной раз понял, что правильно я делаю. Ну что за фигня вообще, как такое возможно? Были, да, мужчины", – рассказал Дмитрий в эфире шоу "Алена, блин!".