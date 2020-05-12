По стопам Тарасова: бойфренд Бузовой изуродовал себя во имя любви

Артист опубликовал в инстаграм-аккаунте видео – парень решился на серьезный шаг. DAVA оставил на своем теле вечную память о возлюбленной, набив татуировку с именем "Оля".
"Мужик сказал – мужик сделал", – заявил бойфренд Бузовой. Несмотря на то, что Манукян уже несколько раз заявлял, что собирается сделать татуировку с именем подруги, его судьбу решали подписчики. Артист поставил условие: набьет сердце с надписью, если совместная фотография с Бузовой наберет два миллиона лайков. Фанаты с радостью поддержали идею, и мужчина отправился в тату-салон.
Кстати, у молодых людей уже есть парная татуировка. Ольга и Давид нанесли на свои запястья знак бесконечности. Правда, в случае неудачного завершения отношений рисунок можно будет не сводить, ведь он безличный.
Если же и в этот раз любовь Бузовой будет не вечной, Манукяну придется исправлять или удалять с кожи сердце с именем самой популярной девушки в России. Такая участь уже постигла бывшего супруга певицы.
Мужчина в знак любви набил на руке инициалы избранницы и дату свадьбы. После развода Дмитрий Тарасов спешно избавился от напоминаний о девушке. Теперь татуировка исправлена на песочные часы с философской надписью: "Время уносит все".
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