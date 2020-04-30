"Свинота": невеста Тимати отъелась на карантине (фото)

Анастасия Решетова поделилась с подписчиками инстаграм-аккаунта своей проблемой. Модель пожаловалась, что после родов не может добиться рельефного пресса.

Молодая мама часто публикует видео и фото с домашних тренировок. Однако из-за режима самоизоляции сложно контролировать баланс между приседаниями и поеданием очередной вкусняшки. Как отметила Анастасия Решетова, она старается почаще двигаться. Правда, пока получается совершать забеги на короткие дистанции только к холодильнику.

Девушка мечтает о рельефном прессе. Она выложила в "Сторис" видео, на котором демонстрирует слегка заплывший жиром живот. "Какая же я свинота", – подписала кадры модель.

Анастасия Решетова приняла решение приступить к курсу онлайн-тренировок, чтобы к концу карантина похвастаться точеными формами. Впрочем, многие подписчики инстаграм-аккаунта девушки отметили, что у нее и так все в порядке с телом.

"Твои космические пропорции плюс спорт это неприлично идеально 😭😍 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настя, ты кормящая, тебе можно дожирать, и днем и ночью и когда тебе захочется)))", "Такая шикарная фигура ) куда еще идеальнее ?) конечно нет предела совершенства, но тем не менее )", "Мне кажется, вам не грозит лишний вес)👍", – написали поклонники.