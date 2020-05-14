Любят мальчиков и оргии: обнародованы имена самых сладких геев на нашей эстраде

Считается, что на российской эстраде любителей однополой любви больше половины. Такая уж профессия, ничего не поделать... Но если прежде о жаждущих мужской ласки говорили шепотом, то теперь этим принято гордиться. В Сети даже появился список тех, кто по Маяковскому считает, что "нет на свете прекраснее одежды, чем бронза мускулов".

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