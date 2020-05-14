Любят мальчиков и оргии: обнародованы имена самых сладких геев на нашей эстраде

В Британии Элтон Джон сыграл свадьбу с Дэвидом Фернишем, в Америке Рики Мартин и его муж Джван Йосеф завели детей, в Люксембурге свадьба премьер-министра Ксавье Беттелья с бельгийским архитектором Готье Дестне транслировалась по всем каналам...
Но наша страна особой толерантностью и терпимостью никогда не отличалась. Поэтому многие звезды политики и культуры живут под прикрытием. На публике они строят из себя примерных семьянинов, казанов, дамских угодников. Они играют в романы то с одной, то с другой, выкладывают в соцсети романтические снимки. Но по ту сторону рампы в женских прелестях вовсе не нуждаются.
Имена тех, кто любит потолще, подлиннее и помощнее были заботливо собраны в единый список и слиты во всемирную паутины. "Экспресс-газета" обнародовала несколько имен из него, которые для многих могут стать неожиданностью.
Среди любителей мужчин издание называет, к примеру, шоумена Андрея Малахова. Мол, брак ведущего "Прямого эфира" с Натальей Шкулевой – липовый, причем у дочери медиамагната есть настоящий супруг из другой страны. Соседи звездной четы уверяют: Андрей и Наталья вместе не живут, а общаются исключительно по вопросам бизнеса.
Геем издание неожиданно назвало и актера Максима Аверина. Мол, 44-летний актер – частый гость на особых "мужских" вечеринках и даже свой день рождения четыре года назад отмечал в гей-клубе в компании трансвеститов Лайзы и Герды. А после вечеринки он, мол, отлично провел время в соседнем отеле, куда отправился в приятной мужской компании.
Пишут, что не отстает от Аверина и его коллега – 43-летний Александр Олешко – якобы талантливый парень встречается с преподавателем хореографии Максимом Абросимовым, который младше на 10 лет.
В списке самых сладких числятся 30-летний певец Макс Барских, который без ума от 39-летнего продюсера Алана Бадоева, работающий на православном телеканале Борис Корчевников, "отец" КВН Александр Масляков и певец Митя Фомин.
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