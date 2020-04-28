Безумные деньги: озвучена официальная стоимость услуг суррогатной матери для геев

Гей-отношения легализует все большее число стран. Заключать браки и даже венчаться однополым парам становится проще. Правда, позволить себе завести ребенка может пока не каждая семья, где есть два папы и две мамы – на это требуются безумные деньги.

Жанна Бадоева – ведущая популярной телепрограммы "Жизнь других" – в очередном выпуске отправилась в гости к паре открытых геев в Сан-Франциско, в самый свободный город Нового света.

Патрик и Дамиан сыграли свадьбу и обвенчались в 2015 году, а сегодня у них подрастают двое очаровательных малышей. Одному сыну – 2 года, а другому– 7 месяцев. И оба папы в них души не чают – кормят специальной органической смесью, играют, воспитывают.

"Это наши биологические дети, – пояснил Патрик. – Когда делали первого, мы оба одновременно были донорами, чтобы непонятно было, от кого будет ребенок. Он получился от Дамиана, поэтому второго сделали от меня".

Но завести ребенка в Америке – удовольствие не из дешевых. Тем более, для геев. Тем более, если речь идет о суррогатной матери. "Законы отличаются от штата к штату, в Калифорнии они самые прогрессивные, – пояснили влюбленные. – Но все равно нужны две женщины. Одна – донор, другая – собственно, суррогатная мать. Система устроена таким образом, что мы выбираем друг друга – мы смотрим на женщин, а женщины смотрят на нас. Выбрали же мы довольно быстро – нам было неважно, какая у женщины раса или цвет глаз. Главное – здоровье и генетика".

"Завести ребенка с суррогатной матерью – это очень долгий, сложный и дорогой процесс, – продолжил Дамиан. – Надо заплатить юристам, медикам, сделать все страховки. Нам это обошлось примерно в 200 тысяч долларов за ребенка. Что поделать, иначе для нас это невозможно."

При этом мужчины не видят никаких проблем, сразу пояснили детям, что семьи бывают разные, а наличие мамы, мол, сегодня вовсе не обязательно...