Завели мальчиков: вскрылась правда о гей-паре на Первом канале

Все большее и большее количество стран легализуют однополые отношения. Геям и лесбиянкам разрешают заводить детей, уравнивают в правах с приверженцами традиционных ценностей. Про одну такую гей-пару рассказала ведущая Первого канала.

Несколько лет назад губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал билль, который исключил из брачного права понятия "муж" и "жена". Как и "жених", "невеста". Участников брачной церемонии следовало впредь называть "супруг А" и "супруг В", чтобы не возникал вопрос, кто из однополых молодоженов "муж", а кто "жена". И с 2008 года число гей-браков начало расти лавинообразно.



В Сан-Франциско есть целый район открытых геев, где однополые пары живут у всех на виду, не таясь. Жанна Бадова, которая работает в проекте "Жизнь других" на Первом канале, напросилась в гости к одной такой необычной для российского менталитета семье.

Два папы, которые воспитывают двух маленьких сыновей, подробно рассказали ведущей о своем житье-бытье. Например, каждый суррогатный ребенок обошелся им очень дорого – в 200 тысяч долларов (почти 15 миллионов рублей по текущему курсу ЦБ). Но иначе никак – юристы, страховки, выплаты женщинам.

Об однополой любви два любящих отца будут вещать в воскресенье, 26 апреля, в 10.15 мск на Первом канале. Для многих их откровения станут шоком.

Помимо гей-семьи, Бадоева побывала в дорогом четырехэтажном особняке семьи миллионеров и в приюте для бездомных, где попробовала еду, которой кормят бродяг. Словом, провела время в Сан-Франциско интересно.