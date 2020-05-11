Представшая с перебинтованной головой Барановская вызвала подозрения

Знаменитая телеведущая, как и многие россияне, самоизолировалась вместе с семьей. Она воспитывает троих детей, которых родила от футболиста Андрея Аршавина.

Юлия Барановская счастливо проводит время с двумя сыновьями – 14-летним Артемом и семилетним Арсением, а также с 12-летней дочерью Яной. Звездная мама не дает своим наследникам заскучать на карантине и придумывает для них различные занятия и увлечения.

Так, на днях теледива решила приготовить вместе с детьми суши. Необходимые ингредиенты она заказала с доставкой на дом. Процесс приготовления 34-летняя знаменитость решила запечатлеть на камеру и опубликовала получившийся видеоролик в своем инстаграм-аккаунте.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как Юлия Барановская учит ребят раскладывать рис на листах водорослей нори, чтобы потом сделать из них знаменитые роллы с красной рыбой. Однако гораздо большего внимания заслуживает странный вид телеведущей. Она стояла за столом с перебинтованной головой.

Наблюдатели тотчас же принялись гадать, что случилось с женщиной. Многие сразу же выдвинули версию пластической операции: они допустили, что Юлия могла сделать липосакцию подбородка или круговую подтяжку лица. Другие возразили, что звезда слишком молода для таких процедур и предположили, что Барановская подхватила отит или у нее появились проблемы с зубами.

Сама Юлия Барановская пока никак не отреагировала на эти домыслы.