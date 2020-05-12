Собчак обставила Ивлееву

Первую строчку в рейтинге занял Юрий Дудь. Бывший телеведущий несколько лет назад запустил на "Ютуб" собственное шоу. В каждом выпуске молодой человек беседует с яркими представителями современной культуры – политиками, артистами, блогерами, писателями, активистами.
Также Дудь снимает документальные фильмы на остросоциальные темы. Например, последний информационный ролик о ВИЧ в России набрал почти 18 миллионов просмотров.
На второй строчке расположилась Ксения Собчак. Бывшая кандидатка в президенты пошла по стопам Юрия и тоже запустила собственную программу на "Ютуб". Женщина также берет интервью у популярных деятелей культуры и политики. Помимо этого, Ксения Анатольевна ведет успешный "Инстаграм", за которым следят почти семь с половиной миллионов человек.
Третье место досталось блогеру Анастасии Ивлеевой. Девушка несколько лет назад стала телеведущей программы "Орел или решка", и после этого ее карьера пошла в гору. Артистка начала снимать короткие забавные ролики в "Инстаграм" – вайны.
Затем Настя запустила на ютуб-площадке шоу Agent Girl – нечто среднее между интервью и безумием. Участники программы выполняют дурашливые задания и отвечают на вопросы Ивлеевой.
Как сообщает холдинг "Ромир", опрос проводился среди респондентов во всех регионах России. Людей с разными социально-демографическими характеристиками, покупательскими и медиапредпочтениями просили назвать семерых человек, которым те доверяют в интернете.
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