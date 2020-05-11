"Трудное время": Собчак назвала свой ценник за десять минут наедине

Ксения Собчак не любит давать интервью и поэтому делает это крайне редко. Теперь она готова дать их сразу десяток. Она намерена сделать это во имя благотворительности.
В своем инстаграм звезда предложила задать ей в прямом эфире любые вопросы и получить мастер-класс по журналистике. Она отметила, что сейчас трудное время для всех, но особенно – для благотворительных фондов.
Звезда сообщила, что начинает эстафету помощи. "Десять прямых эфиров по десять минут! За пожертвование в Фонд ''Обнаженные сердца'' 70 000 рублей", – отметила Ксения Собчак.
Напомним, основательницей фонда является Наталья Водянова. "Обнаженные сердца" помогают детям и молодым людям с аутизмом и другими особенностями развития.
Примечательно, что обеспеченные и желающие пообщаться с Ксенией Собчак нашлись моментально. Только за первый час были выкуплены пять интервью из десяти.
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