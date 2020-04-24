Решетова пришла в ужас от неприличных игрищ Тимати и Ивлеевой

На этой неделе Тимати и Настя Ивлеева провели прямой эфир в "Инстаграм", в ходе которого выполняли жесткие, а порой и неприличные задания. Рэпер прокалывал губу медицинской иглой, поджигал руку, выводил из строя телефон. Настя же рисовала грудью картину, писала название лейбла Тимати на лбу и резала дорогую одежду.
Когда трансляция закончилась, супруга рэпера Анастасия Решетова опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото и написала: "Самый *** (плохой. – Прим. ред.) день моего карантина". Поклонники решили уточнить у модели, где она была во время прямого эфира.
Оказалось, Анастасия ушла из комнаты, чтобы ничего не видеть и не слышать. В этот момент она укладывала сына. Из этого можно сделать вывод, что Решетовой неприятны выходки мужа и телеведущей.
Напомним, что онлайн-встреча Насти Ивлеевой и Тимати – последний выпуск шоу блогера "Прямой карантин – 2020" в "Инстаграм". Рэпер стал 13-й приглашенной звездой, которая вытерпела все издевательства. Телеведущая решила больше не делать подобного, потому что ее трансляции перестали быть уникальными.
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