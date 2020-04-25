"Что происходит?": Харламов припал к ногам Гузеевой

Гарика Харламова вновь упомянули во время съемок шоу "Давай поженимся!". Юморист часто высмеивает передачу и ее ведущую Ларису Гузееву.

Герой очередного выпуска "Давай поженимся!" пошутил над резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, который регулярно выкладывает смешные видео с Ларисой Гузеевой.

Участник преподнес ведущим подарок: статуэтки в виде телеведущей и свахи. Рядом располагалась фигурка собаки с лицом юмориста. Мужчина не стал прикреплять ее к композиции, дав возможность Гузеевой самой куда-нибудь поместить надоевшего комика. Статуэтку Харламова гость программы поставил у ног фигурки телеведущей.

Гузеева была польщена таким подарком. "Боже, какая прелесть", – сказала она. Подарок героя программы простоял на столе на протяжении всего выпуска, однако больше внимания ему не уделили.

Харламов не мог не прокомментировать произошедшее. В своем инстаграм-аккаунте комик опубликовал этот отрывок из выпуска "Давай поженимся!" и подписал: "Что происходит?". Многие поклонники предложили Гарику сделать ответный жест. Вполне возможно, что юморист вновь посмеется над Гузеевой.

Напомним, съемки "Давай поженимся!" продолжаются, несмотря на карантин. Однако шоу покинула астролог Василиса Володина. Она хочет соблюсти режим самоизоляции. Гузеева и Сябитова сказали, что хорошо отнеслись к решению соведущей.