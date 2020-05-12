"Другое лицо!": сидящую на карантине Натали не узнал народ

Натали семь лет назад вновь обрела популярность. Певица выпустила песню "О Боже, какой мужчина!" в 2013 году. Композиция стала хитом, поэтому артистку вновь стали приглашать на концерты и другие съемки. Уже тогда россияне обратили внимание, что Натали заметно изменилась, стала выглядеть более стильно.
В этом году артистке исполнилось 46 лет и перемены во внешности продолжаются. С возрастом Натали не стареет благодаря уколам красоты, а вот несколько лишних килограммов она все же набрала во время карантина, заметили поклонники.
На днях знаменитость выложила снимок в свой инстаграм-аккаунт и похвасталась макияжем, который сделала сама себе. "А я-то думала!... Что сценически намакияжиться мне не захочется еще долго-долго!.. Нет,все-таки,соскучилась (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – написала Натали.
Некоторые подписчики признались, что не узнали певицу. "Другое лицо, какое-то не то", "Что-то Вы потолстели, наверное хорошо кормят артистов в РФ". Пользователь Сети предположил – причиной изменений во внешности знаменитости являются пластические операции. Натали возразила: "Да когда пластику-то делать? Трое детей!". Также певица отметила, что лишние килограммы она не набирала, ведь постоянно находится в движении, занимается домашними делами.
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