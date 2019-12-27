Певица Натали задергалась из-за изменившегося сына

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе
Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
партнеры
Пятница 27 декабря
Лента новостей
16:41
Сборная десятилетия: названы лучшие российские футболисты
16:00
Итальянские импровизации в центре Москвы
14:50
Зеленский отказался от Донбасса после переговоров с Путиным
14:43
Дипломат из Великобритании признался в симпатии к России
14:34
Москвичей предупредили об аномальной погоде в новогоднюю ночь
14:29
"Зеленый" Новый год: лучшие эко-лайфхаки к празднику
14:26
Володин назвал самые важные законы 2019 года
14:01
Известному режиссеру вызвали скорую в Москве
13:57
Все изменится: Путин приготовил чиновникам большой разгон
13:42
Беременная Наталья Подольская отказалась летать на самолетах
13:42
"Пейте!": россиянам дали советы по празднованию Нового года
13:40
Совет на выходные
13:38
На юго-западе Москвы мужчина изрезал пенсионерку
13:25
"Озверевшие недоумки": Поклонская в шоке от жуткого нападения
13:22
Обнажившая грудь Шейк приспустила трусики на пляже
13:20
Рецепт: утка с яблоками и апельсиновым соусом
13:19
"Аж волосы побелели": кардинально изменившаяся Клюкина ошарашила народ
13:18
В гробу с закрытой крышкой: близкие хотят похоронить Волчек по еврейским обычаям
13:12
В Петербурге неизвестные украли автомат с игрушками накануне Нового года
12:56
Не Галина Борисовна: вскрылось настоящее имя Волчек
12:55
Обворожительная Тодоренко показала сочные ягодицы
12:53
Маркл и принц Гарри бросили родственника на грани гибели
12:49
Лукашенко попался на мерзкой антироссийской выходке
12:49
Пораженная Собчак раскрыла детали последних дней Волчек
12:39
Наплевавший на развод муж Пелагеи ушел в отрыв с друзьями
12:31
Кондуктор выгнал школьницу из автобуса на мороз
12:19
Сделано официальное заявление после ухода Мясникова из шоу "Уральские пельмени"
12:09
"Абсолютно беспомощна": друг рассекретил быт Галины Волчек
12:06
"Ударно отдыхаем": опубликовано видео с пустившейся в пляс Марией Захаровой
12:05
Стало известно о будущем "замороженного" сериала "Сваты"
12:01
"Нас обманули": поезда через Крымский мост вызвали разочарование
11:56
"Найдите и приведите ко мне": стало известно о последнем желании Волчек
11:56
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
11:53
Под Петербургом автобус сбил пешехода на глазах у ГИБДД
11:39
"Опустившей" Бузову Пугачевой дали смачного пинка
11:35
Названа причина крушения самолета в Казахстане
11:29
Кудрявцева с порезанной грудью отреагировала на грязные слова российского артиста
11:19
"Я все время борюсь с низкой самооценкой!": Джоли загнала в тупик неожиданным признанием
11:15
"Прощайте, родная, любимая": Райкин раздавлен тяжелейшей потерей
11:05
Как 52-летнему сингапурцу удается выглядеть на 20
11:03
Переплюнул Порошенко: Зеленского признали более кровожадным президентом
10:50
Россиянам предрекли массовое вымирание
10:45
"Просто загляденье": Пугачева расцвела рядом с карапузами
10:35
"Беременную" жену Меньшикова вывели на чистую воду
10:35
Медведева лишилась самого дорогого
10:24
"Зло обречено": украинцы пришли в ужас из-за слов Путина
10:20
Оставивший Буланову и сына Радимов рассекретил новую любовь
10:04
В московском метро студент жестоко избил пассажира
09:56
Стало известно о ребенке Билана и о его свадьбе с иностранкой
09:44
Ахеджакова лишилась дара речи после страшной трагедии
09:40
Приемный сын Наталии Белохвостиковой выпал со второго этажа
09:37
В Шереметьево случилось ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100
09:30
На Украине назвали неожиданную пользу от Крымского моста
09:16
Рубль сдает позиции после взлета
09:06
Бузова вовсю наступает на пятки сдавшей Пугачевой
09:03
Жена Михаила Боярского теряет здоровье на глазах
08:50
Есть жертвы: подробности страшной авиакатастрофы в Казахстане
08:33
"Бедняжка": беременная Костенко получила страшную травму накануне родов
08:24
"Горе": придушенная слезами Яковлева не смогла говорить
08:11
Волчек перед смертью успела рассказать о сокровенной мечте
07:58
Снег и гололедица: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
06:13
"Нет отца – будет потом": Бледанс ошарашила словами о детях
05:12
Лукашенко грозят санкции после провальных переговоров с Путиным
04:14
Неудачные фото звезд: как делать красивые селфи
02:12
Александр Ревва получил неожиданную награду
00:06
"Он был для меня всем": Боярский признался в связи с покойным братом
23:33
"Великая, родная!": Пугачева показала умершую Волчек
22:29
Песков рассказал о новогодних традициях Путина
22:15
"Страшно за детей": Киркоров откровенно о смерти Волчек
21:56
Первый канал из-за смерти Волчек экстренно меняет эфирную сетку
21:49
Волочкова не смогла выразить всю скорбь по ушедшей Волчек
21:37
"Не могу поверить": Кристина Орбакайте в шоке от кончины Галины Волчек
21:24
Не узнать: Виторган показал Волчек после смерти
21:19
"Без пафоса и формальностей": Ургант сам не свой после известия о смерти Волчек
21:17
"Часть моей семьи": Максим Галкин ошеломлен вестью о смерти Галины Волчек
20:55
Собчак разбита после новости о смерти Волчек
20:42
"Невосполнимая утрата": Басков сражен новостью о смерти Волчек
20:34
Стали известны подробности смерти Галины Волчек
20:25
Активисты "Волонтерской роты" поздравили москвичей с Новым годом
20:17
Появились подробности пьяного звонка Зеленского Путину
20:11
Довела истериками: знакомые Пелагеи откровенно об изменах ее мужа
20:07
Умерла Галина Волчек
19:32
Дед Мороз умер во время раздачи подарков детям из Североморска
19:23
В России исчез важный препарат для детей с раком крови
19:21
"Будет петь": Успенская решила сделать из дочери звезду
18:35
Мужчине из Новгородской области поставили диагноз "беременность"
18:34
Сущий ад: могилу Децла подожгли на Рождество
18:14
Молодую россиянку изрезали за пару тысяч рублей
17:40
"Придумана большая врака": Апина об ЭКО и рождении дочери
17:14
"Мы с ним замутили": Воробей призналась в связи с Майдановым
16:49
Может не выдержать: тяжело больного Порошенко крепко приложили
16:45
Встретившаяся с Шепелевым Орлова два часа не могла встать с кровати
16:26
"Моральное уродство не лечится": близкие в припадке от появления у шеста Заворотнюк
16:25
Россиянам пригрозили "варварским отсасыванием"
16:15
"Люди помогают ему": Апина рассказала о тяжелом положении Моисеева
15:57
У отекшей Галины Волчек стремительно умирает мозг
15:43
Славянский гороскоп на 2020 год
15:41
"Бросить!": Солнцев высказался о разводе с агрессивной женой-пенсионеркой
15:38
"Кормилицей к лавке присосалась": голая Волочкова раскинула ноги в бане
15:38
Из-за незапланированной беременности? Топурия и Деньгов съехались
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шуфутинский кичится внуком-певцом из США
Табаков зовет подругу: во внезапной пневмонии и коме Волчек обнаружился мистический след
"Большой грех": Эрнсту влетело за решение "эксгумировать" осточертевшую Пугачеву
Постыдная тайная мечта Лукашенко стала явной
"Помогаю от них освободиться!": вымогательница-Сябитова заикнулась о подарках (видео)
"Ей неинтересно светить ****": Собчак узнала о мотивах залегшей на дно Кабаевой
Шоу-бизнес

Певица Натали задергалась из-за изменившегося сына

Натали. Фото: www.globallookpress.com
Певица Натали в свежем интервью призналась, что этот год выдался непростым. Причина кроется в ее старшем сыне.
прочитано 591 раз

Сын певицы Арсений в этом году сдавал ЕГЭ и поступал в высшее учебное заведение. Артистка не стала скрывать, что сильно переживала за старшего ребенка. "У меня к июлю было ощущение, что я реально вернулась с войны. Все очень нервно было, тяжело", – призналась Натали.

ПО ТЕМЕ

Певицу Натали приняли за Пугачеву

Певица Натали выставила напоказ голую грудь

 Наталья Анатольевна Рудина (Натали)

Наталья Анатольевна Рудина (Натали) Эстрадная певица

Оказывается, Арсений окончил школу с двумя золотыми медалями: одна – школьная, другая – региональная. В учебном заведении на юношу возлагали большие надежды. Дополнительная ответственность буквально придавила наследника Натали.

"Последние два класса грыз гранит науки так, что вышел с кругами под глазами, сам на себя не похожий. Когда он сдавал ЕГЭ, и у меня дергался глаз. Валерьянку мы пили на пару", – рассказала артистка.

К счастью, это испытание осталось позади. Арсений учится в сфере IT. "Он много времени проводил за компьютером, поэтому для нас сразу было понятно, что это его стезя", – пояснила исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАТАЛИ (@natali_star74)

31 числа Натали будет работать, поэтому семья станет отмечать Новый год 1 января. "Накрываем большой стол и празднуем всей семьей", – сообщила певица. Она уточнила, что за блюда отвечает свекровь.

В семье Натали есть необычная новогодняя традиция – родные артистки устанавливают в квартире живую сосну. "Когда мы жили в Дзержинске, всегда устанавливали именно сосну – папа каждый год приносил ее домой. И эта традиция так прижилась, что мы продолжаем устанавливать сосну в Москве, даже несмотря на то, что сейчас огромный выбор самых разных елок", – цитирует звезду "Собеседник".

Автор: 27 декабря 2019, 15:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нелепые наряды вечно молодой Натали

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
" Певица задергалась"! До чего же безграмотные писульки и писуны!
1

Популярные темы форума

Политика

Все изменится: Путин приготовил чиновникам большой разгон
Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки
15 лет тюрьмы: Порошенко попался на мошенничестве
Жесткому решению Зеленского нашли неожиданное объяснение

Шоу-бизнес

Собирающего копейки на пиво Харламова избили в центре Москвы
Волочкова разделась на камеру после сообщения о смерти
Стас Михайлов за сутки "накатал" штрафов почти на 12 тысяч рублей
Изменница Орлова призналась в предательстве любимого

Проишествия

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

Приемный сын Наталии Белохвостиковой выпал со второго этажа

Из-за переживаний актриса сама оказалась в больнице
Шоу-бизнес

Валерию засняли в неприглядном виде

Без фильтров и фотошопа певица выглядит необычно
Шоу-бизнес

Жена Михаила Боярского теряет здоровье на глазах

Артист отметил, что супруга сама себя "сжигает"
Шоу-бизнес

"Горе": придушенная слезами Яковлева не смогла говорить

Актриса в шоке

Гороскоп

Совет на выходные
Славянский гороскоп на 2020 год
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева лишилась самого дорогого
"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки
Косторная может сняться с чемпионата России
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

Регионы

"Нас обманули": поезда через Крымский мост вызвали разочарование
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru