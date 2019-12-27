Певица Натали задергалась из-за изменившегося сына

Сын певицы Арсений в этом году сдавал ЕГЭ и поступал в высшее учебное заведение. Артистка не стала скрывать, что сильно переживала за старшего ребенка. "У меня к июлю было ощущение, что я реально вернулась с войны. Все очень нервно было, тяжело", – призналась Натали.
Оказывается, Арсений окончил школу с двумя золотыми медалями: одна – школьная, другая – региональная. В учебном заведении на юношу возлагали большие надежды. Дополнительная ответственность буквально придавила наследника Натали.
"Последние два класса грыз гранит науки так, что вышел с кругами под глазами, сам на себя не похожий. Когда он сдавал ЕГЭ, и у меня дергался глаз. Валерьянку мы пили на пару", – рассказала артистка.
К счастью, это испытание осталось позади. Арсений учится в сфере IT. "Он много времени проводил за компьютером, поэтому для нас сразу было понятно, что это его стезя", – пояснила исполнительница.
31 числа Натали будет работать, поэтому семья станет отмечать Новый год 1 января. "Накрываем большой стол и празднуем всей семьей", – сообщила певица. Она уточнила, что за блюда отвечает свекровь.
В семье Натали есть необычная новогодняя традиция – родные артистки устанавливают в квартире живую сосну. "Когда мы жили в Дзержинске, всегда устанавливали именно сосну – папа каждый год приносил ее домой. И эта традиция так прижилась, что мы продолжаем устанавливать сосну в Москве, даже несмотря на то, что сейчас огромный выбор самых разных елок", – цитирует звезду "Собеседник".
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