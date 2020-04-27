"Мужская мечта": фото Натали без платья произвело фурор

46-летняя певица старается поддерживать образ примерной матери троих детей и редко делится с поклонниками чем-либо откровенным. Тем более неожиданной для нее стала "находка" в интернете.

Как призналась певица Натали в своем инстаграм-аккаунте, она хотела найти милые фотографии животных. Однако на ее запрос поисковая машина отреагировала странным образом.



Вместо зверушек взору исполнительницы предстал целый альбом со снимками девушек в купальниках. И среди них была сама Наталья. Звезда изрядно удивилась и предположила, что по всей видимости, пользователи Сети очень скучают по лету, поэтому ищут все, что с ним связано.

На фотографии певица Натали запечатлена в разноцветном купальнике с причудливыми узорами. На запястье ее левой руки необычный браслет, а на среднем пальце красуется огромное квадратное кольцо синего цвета. Голова артистки увенчана полотенцем на манер тюрбана или чалмы.

Наряд хорошо подчеркивает стройную фигуру исполнительницы, что не могло не зацепить фанатов, пишет Пятый канал.

"Это мужская мечта – такая женщина рядом!!!", "Хороша, стройна, красива. Просто дива!", "Фигура как у 18-летней девочки!" – восторгались фолловеры.