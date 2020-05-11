"Мне так плохо становится": Сергей Зверев испугался за свое здоровье

Звезда снова в шоке. Теперь он испытывает удивление, когда подходит к зеркалу. Стилист набрал несколько килограммов на карантине.

Карантин загнал Сергея Зверева в угол. Обожающий светские тусовки стилист сейчас сидит без работы в своей московской квартире. Из-за режима самоизоляции он практически перестал двигаться, начал есть много еды. В результате у Сергея появились лишние килограммы. А ведь для него избыточный вес – одна из страшных вещей в жизни.

"Мне так плохо становится, если я голодный. Не могу терпеть и сразу иду к холодильнику", – вспоминает знаменитость. Зверев решил, что будет себя ограничивать в еде. Вредные продукты исчезнут из рациона стилиста. Их заменят фрукты. Сергей уже стал есть много мандаринов. С покупками ему помогает помощница, она привозит все необходимое стилисту прямо домой.

Раньше Зверев не боялся поправиться, потому что у него всегда было много дел. Сергей надеется, что скоро режим самоизоляции подойдет к концу, и он сможет вернуться к полноценной жизни.

Напомним, недавно бездомная обвинила Сергея Зверева в похищении ее сына. История, действительно, странная, ведь непонятно, с чего женщина взяла, что стилист может быть причастен к этому похищению. Предлагаем узнать подробности здесь.



