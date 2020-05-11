Борисова добила находящуюся в печальном положении супругу Малахова

Дана Борисова несколько месяцев не сходит с заголовков СМИ. Телеведущая умело подогревает интерес к своей персоне, участвуя в телевизионных съемках. Однако некоторые журналисты неправильно ее понимают, отметила знаменитость.

На днях один из известных интернет-журналов опубликовал новость о психическом заболевании семилетнего Саши Плющенко, ссылаясь на недостоверный источник. Яна Рудковская вместе с супругом накинулись на портал с критикой, родители грозятся подать на издание в суд. Из-за этого скандала интернет-журнал, которым владеет жена Андрея Малахова Наталья Шкулева, испытывает сейчас большие проблемы.

Окончательно уничтожить репутацию популярного новостного сайта о звездах решилась скандалистка Дана Борисова. Телеведущая заявила, что издание также опубликовало несколько неверных фактов о ней. "Запутал, перепутал все на свете, всех мужей, всех детей, всех жен, и все такое прочее", – причитает знаменитость.

В непричастности Малахова к делам издания супруги Борисова уверена. Она сообщила подписчикам, что направляется к телеведущему для съемок в шоу "Прямой эфир". Там Дана намерена объяснить ситуацию, которая сейчас происходит у нее с дочкой, а также в очередной рассказать всю правду.

Напомним, недавно Дана Борисова пообщалась с журналистом Аленой Жигаловой в шоу "Алена, блин!". Телеведущая затронула тему наркотиков, эскорта, а также поведала о скандале с Анастасией Волочковой.