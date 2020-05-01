Перевозбужденные россияне оценили прелести Алены Водонаевой

Алена Водонаева показала откровенные снимки, которые сделала прямо в ванной. Поклонники остались в восторге.

Всего несколько месяцев назад во время скандала с материнским капиталом на телевидении горячо обсуждали откровенные снимки Алены Водонаевой, которая раскритиковала российские власти за принятые законы. Похоже, блогер не видит ничего постыдного в том, чтобы обсуждать политические темы и одновременно показывать свои прелести многомиллионной аудитории.

Так, недавно Водонаева снова выложила эротические фотографии в "Инстаграм". Снимки светская львица сделала прямо в ванной комнате. На них Алена запечатлена в белом платье, которое намокло и, тем самым, просвечивает все, что под ним. Фото выглядят, действительно, очень искусно. За них экс-участница "Дома-2" поблагодарила некую Сашу. "Ну и вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул", – подписала публикацию Водонаева.

Удивительно, но Алену, которая регулярно подвергается нападкам со стороны пользователей Сети, похвалили за снимки. Поклонники восхитились смелой фотосессией знаменитости, однако некоторые все-таки не удержались и съязвили. "Тот случай, когда женщина не замужем, а очень хочется", "Очень красивая", "Вы прекрасны", "Сногсшибательная фотоистория", – написали фолловеры.