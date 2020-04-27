Водонаева разрыдалась из-за ужасов продолжительной болезни

Алена Водонаева с 13 марта находится на самоизоляции. В квартире звезда живет с сыном и котом. К середине второго месяца на карантине артистка не выдержала и сорвалась.

Знаменитость рассказала, что стала часто плакать. Оказывается, бывшая звезда "Дома-2" страдает из-за отсутствия живого общения с людьми. Единственный человек, которого она видит постоянно, – ребенок.

Алена Водонаева не предполагала, что ей будет так сложно даваться самоизоляция. "Не думала, что мне, социопату и интроверту, будет не хватать простого человеческого общения (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась девушка.

Артистка отметила, что особенная "грусть-тоска" на нее находит после того, как она отмоет всю квартиру. "Сын или кот через полчаса обязательно что-нибудь натворят так, что надо убирать заново", – добавила Алена Водонаева. Видимо, сложно приходится женщине без помощи уборщицы.

Также бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" назвала свой рецепт от грусти на карантине. "Пять минут поплакать, осознать, что кому-то в этом мире сейчас гораздо хреновее тебя", – сказала теледива.

Как заявила девушка, она с нетерпением ждет, когда закончится весь этот ужас. Пользователи Сети поддержали Алену Водонаеву. "Не плачь. Главное, что не в больнице!", "Надеюсь, что все в порядке", "Плакать – это нормально! Ты молодец!", "Хорош плакать. Выходи иногда из дома. Не сиди! Заработаешь себе проблемы с психикой", – написали фолловеры.