Водонаева устроила публичную порку Тодоренко и Башарову

Алена Водонаева на самоизоляции старается развивать свой ютуб-канал. Теледива регулярно записывает ролики, в которых делится мнением по поводу резонансных тем. На этот раз под раздачу попали Регина Тодоренко и Марат Башаров.

Неаккуратно высказавшуюся телеведущую не обсудил разве что ленивый. Бывшая участница проекта "Орел и решка" умудрилась опростоволоситься дважды. Сначала Тодоренко задалась вопросом, что сделали женщины, чтобы их не бил муж. Во второй раз девушка лишь усугубила ситуацию, пытаясь оправдаться за ранее сказанное. Жена Влада Топалова заверила, мол, битым женам нравится быть жертвами.

Многих сильно разозлили неумные слова Регины Тодоренко: журнал Glamour лишил звезды статуса "Женщина года", зарубежные компании приостановили рекламные кампании с участием девушки, а коллеги отвернулись от оступившейся.

Алена Водонаева также не упустила шанс кинуть камень в огород Регины Тодоренко. Правда, уверена теледива, проблема домашнего насилия кроется гораздо глубже высказываний ведущей. Как отметила бывшая участница скандального реалити-шоу, она переживает, что, как только скандал утихнет, все снова забудут про жертв домашнего насилия.

Звезда заявила, что Россия наконец предстала в образе цивилизованной европейской страны, в которой публичные люди несут ответственность за свои слова. Однако есть одно "но".

"Тем временем самый известный домашний насильник страны Марат Башаров продолжает блистать на экранах и ему хоть бы хны", – добавила блогер. Она надеется, что правоохранительные органы обратят внимание на знаменитого актера и накажут за избиение жен. Также артистка призвала принять закон о профилактике семейно-бытового насилия.

Алена Водонаева попросила перестать травить Регину Тодоренко. "Скажу честно, как человек, испытавший это на себе, я никому такого не желаю. Ну... почти. Премию забрали, поругали – хватит", – сказала телеведущая.