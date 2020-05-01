Странная дочь Успенской игриво оголилась после демонстрации небритых частей тела

Не так давно 30-летняя наследница королевы шансона выпорхнула из-под маминого крылышка и отправилась жить в США. Татьяна учится быть самостоятельной.
Дочь Успенской, как и многие сейчас, самоизолировалась из-за вспышки коронавирусной инфекции. Видимо, высвободившееся время Плаксина решила посвятить раскрутке собственного аккаунта в "Инстаграм". В микроблоге дочери певицы начали появляться пикантные фото.
На свежих снимках Татьяна Плаксина позирует в соблазнительной позе. Девушка облачена в малиновый халат. Наследница королевы шансона игриво оголила зону декольте и стройные ножки.
В последнее время Плаксина ведет себя странно. Ранее, например, наследница российской звезды показала пользователям Сети небритые подмышки.
Отметим, что в умении провоцировать публику Татьяне далеко до знаменитой родительницы. Любовь Успенская в 66 лет даст фору любой молодухе. Певица наряжается в короткие юбки, микро-шорты и носит высокие шпильки.
А не так давно стало известно о молодом любовнике королевы шансона. Певица заявила, что "всю жизнь ждала" такого мужчину. Как оказалось, брак Любови Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным был только на бумаге, 30-летний союз существовал только ради общего ребенка, Татьяны.
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