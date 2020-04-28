Успенская вызывает на дом оркестр во время пандемии

Любовь Успенская призналась, что приглашает музыкантов к себе домой во время пандемии. Артистка очень скучает по концертам.

Любови Успенской сейчас очень не хватает концертов, поэтому она готова приглашать домой целый оркестр, чтобы репетировать свои песни. Певица с нетерпением ждет времени, когда она сможет выступить перед большой аудиторией и встретиться с поклонниками ее творчества. Также Любовь Залмановна хочет скорее надеть красивые платья, которые лежат у нее в гардеробе.

А пока артистка поет у себя во дворе, ей аккомпанирует целая команда музыкантов, пишет Teleprogramma.pro. Успенскую не беспокоит, смотрят ли соседи. Она просто наслаждается своим пением. "Настоящий артист может петь даже в лифте", – сказала королева шансона. Также Успенская отметила, что такое сложное время послужит уроком для тех, кто не ценит красивые прически, наряды и каблуки.

Находясь на самоизоляции, певица вспомнила о давно забытом репертуаре. На днях она нашла песню, которую покупала пару лет назад. Из-за постоянной занятости Любовь Залмановна не могла приступить к этой работе, однако теперь у нее есть много времени и обещает, что в будущем композиция все же увидит свет.

Интересно, что Успенская отказывается от участия в онлайн-концертах, ведь такая работа, заметила артистка, оплачивается куда меньше, чем обычное выступление. Также такой формат она считает неприемлемым для себя.