Успенская вызывает на дом оркестр во время пандемии

Любови Успенской сейчас очень не хватает концертов, поэтому она готова приглашать домой целый оркестр, чтобы репетировать свои песни. Певица с нетерпением ждет времени, когда она сможет выступить перед большой аудиторией и встретиться с поклонниками ее творчества. Также Любовь Залмановна хочет скорее надеть красивые платья, которые лежат у нее в гардеробе.
А пока артистка поет у себя во дворе, ей аккомпанирует целая команда музыкантов, пишет Teleprogramma.pro. Успенскую не беспокоит, смотрят ли соседи. Она просто наслаждается своим пением. "Настоящий артист может петь даже в лифте", – сказала королева шансона. Также Успенская отметила, что такое сложное время послужит уроком для тех, кто не ценит красивые прически, наряды и каблуки.
Находясь на самоизоляции, певица вспомнила о давно забытом репертуаре. На днях она нашла песню, которую покупала пару лет назад. Из-за постоянной занятости Любовь Залмановна не могла приступить к этой работе, однако теперь у нее есть много времени и обещает, что в будущем композиция все же увидит свет.
Интересно, что Успенская отказывается от участия в онлайн-концертах, ведь такая работа, заметила артистка, оплачивается куда меньше, чем обычное выступление. Также такой формат она считает неприемлемым для себя.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Могут ли продлить карантин?
Заворотнюк всех обманула
В СССР пионерский лагерь помните?
Почему снимают Петрова???
Научите своих детей правилам поведения в гостях
Как поднять гемоглобин?
Ждем обращение президента
Собирайте помощь для медицины. Подключите толстосуммов из шоу бизнеса. Кому нужны из дешовые песенки?
Отец кобель