Новая беда: заявление Любови Успенской в связи с коронавирусом

Любовь Успенская переживает не лучшие времена. Вначале на нее обрушился скандал с откровенным интервью единственной дочери Татьяны Плаксиной. А теперь певица пытается жить в реалиях пандемии коронавируса.

Любовь Успенская до сих пор приходит в себя после грязной истории, в которую ее втянула родная дочь. Еще зимой Татьяна Плаксина дала откровенное интервью, заявив, что многие годы терпит от родительницы давление и даже психологическое давление. Якобы Любовь Успенская не дает ей жить самостоятельно, постоянно контролирует и критикует любое ее начинание. По словам Татьяны Плаксиной, дошло до того, что мать ее пыталась придушить.

Разразился жуткий скандал. Любовь Успенская немедленно выступила с опровержением. Далее последовало несколько передач и интервью, в ходе которых выяснилось, будто после странного происшествия в Коста-Рике, когда Таня лишилась нескольких зубов, сломав челюсть, психика ее серьезно нарушилась. Дальше и вовсе оказалось, что Плаксина втайне от матери прошла обряд с принятием аяваски – наркотического напитка шаманов, который запрещен в ряде стран.

Сейчас мать и дочь не общаются. Татьяна живет в Америке. Любовь – в загородном доме в Подмосковье. О дочери артистка предпочитает не говорить. К тому же появилась другая беда – пандемия коронавируса. Из-за введенного режима самоизоляции певица не может не выступать, не гастролировать.

Однако артистка не унывает. Она нашла плюсы в нынешней ситуации. "В моей жизни было много проблем семейных, я пережила очень большие трудности, и мне, как никогда, необходим был отдых. И так случилось, что карантин создал эту возможность, чтоб я сегодня могла подумать, могла отдохнуть, набраться воздуху", – сделала заявление Любовь Успенская.

Впрочем, даже будучи заточенной дома артистка умудряется заниматься музыкой и записывать новые песни. Певица обратилась к подписчикам своего инстаграм-аккаунта: "Все обязательно наладится, вечно ничто не длится, но, сегодня, пусть время будет потрачено не зря! Всем сил, терпения и пусть все это пройдет с пользой".