Макаревич тайно женился в четвертый раз

Андрей Макаревич рассказал, что церемония бракосочетания прошла недавно. Однако имя избранницы и подробности свадьбы он отказался раскрыть. Музыкант пояснил, что не любит делать пиар из своей личной жизни.
В беседе с корреспондентом радио "Свобода" участник группы "Машина времени" также отметил, что у него сложилась счастливая судьба. "Свезло дураку", – сказал Андрей Макаревич.
Напомним, музыкант был женат трижды. С 1976 по 1979 год Андрей Макаревич состоял в браке с Екатериной Глазуновой, дочерью известного политобозревателя Игоря Фесуненко. Второй супругой артиста стала врач-косметолог Алла Голубкина. У пары есть сын Иван.
В конце 1990-х годов музыкант длительное время состоял в отношениях с журналисткой Анной Рождественской. В 2000 году возлюбленная родила Андрею Макаревичу дочь Аню. С 2003 по 2010 год участник группы "Машина времени" был женат на стилисте Наталье Голубь.
Известно, что у артиста также еще есть внебрачная дочь Дана. Наследница музыканта проживает в США и является вице-президентом фармацевтической компании. Она состоит в браке с американским бизнесменом. У супругов есть трое детей: дочери Эмма и Сара и сын Джимми.
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