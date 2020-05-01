"Елена отнюдь не богато живет": Соловьев высказался насчет зарубежных владений Малышевой

На днях вышло расследование, где рассказывается о владениях телеведущей и доктора Елены Малышевой. Оказалось, знаменитость имеет особняк в Нью-Йорке на берегу Гудзона, а также две квартиры в Манхэттене, которые она приобрела за 4,2 миллиона долларов. Пользователи Сети тут же накинулись на Малышеву, осуждая ее за сокрытие такого добра.
Заступиться за коллегу решил Владимир Соловьев. Телеведущий считает Елену замечательным врачом и то, что она занимается бизнесом, нет ничего плохого. "Елена блистательно работает на Первом канале. Если сравнить доходы Малышевой с доходами телезвезд аналогичного уровня в других странах, то выяснится, что Елена отнюдь не богато живет", – сказал Соловьев во время беседы с URA.RU.
Напомним, что Владимира Рудольфовича также в свое время разоблачали. У него во владении находится вилла на озере Комо в Италии. Журналист объяснил, что недвижимость ему обошлась даже дешевле той, что продают в России.
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