"До и после работы хирургов": помешанную на спорте сестру Бузовой уличили во вранье

Девушка решилась на демонстрацию архива, чтобы мотивировать своих фолловеров. Как отметила бизнес-леди, она склонна к полноте. Ей приходится усердно заниматься спортом, чтобы не превращаться в пышку.
"Порой хочется на все забить, есть все подряд, ни в чем себе не отказывая и вместо тренировки – полежать с булочками и айпадом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Анна Бузова.
Она предложила подписчикам сравнить две своих фотографии и выбрать, на какой она выглядит лучше. На первой красиво накрашенная девушка стоит в спортивной форме с гантелями в руках. Со второго снимка в камеру смотрит пухленькая брюнетка с несуразной прической и практически без макияжа.
"На втором милая девчонка, а на первом уже девушка огонь 🔥", "Красавица 😍 А на 2-ом фото пухляшик, у которой еще щечки наели", "Обе нормальные. Как моя тетя говорит, щенячий жир вышел", "На второй молодость, непосредственность, а сейчас современная молодая женщина, соответствующая тенденции моды", – отметили подписчики.
Сестра популярной певицы заявила, что никогда не ложилась под нож хирурга и выступает против пластики. Однако многие комментаторы не поверили Анне Бузовой, посчитав, что столь разительные перемены не могут произойти только благодаря правильному питанию и спорту, сообщает Life.ru.
"Да, вы с Олей вообще стали на себя не похожи, совершенно", "Что-то среднее между 1 и 2. Ибо дохлик с тонной косметики тоже ужасно", "Называется До и После работы косметологов, тренеров, хирургов в конце концов", "2 фото, там где настоящая, не зацикленная как стать, как улыбнуться, не зацикленная на кукольной идеальности. Приятно, когда человек натурален и ничего из себя не лепит", "Красивее конечно переделанная Аня", – написали сомневающиеся.
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