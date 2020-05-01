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"До и после работы хирургов": помешанную на спорте сестру Бузовой уличили во вранье

Анна и Ольга Бузовы. Фото: instagram.com/annabuzova
Анна Бузова опубликовала две фотографии: на первой она изображена в настоящее время, на второй – десять лет назад. Как отметила знаменитость, раньше ее вес был на 15 килограммов больше.
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Девушка решилась на демонстрацию архива, чтобы мотивировать своих фолловеров. Как отметила бизнес-леди, она склонна к полноте. Ей приходится усердно заниматься спортом, чтобы не превращаться в пышку.

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Опухшая Ольга Бузова не может ходить

"Порой хочется на все забить, есть все подряд, ни в чем себе не отказывая и вместо тренировки – полежать с булочками и айпадом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Анна Бузова.

Она предложила подписчикам сравнить две своих фотографии и выбрать, на какой она выглядит лучше. На первой красиво накрашенная девушка стоит в спортивной форме с гантелями в руках. Со второго снимка в камеру смотрит пухленькая брюнетка с несуразной прической и практически без макияжа.

"На втором милая девчонка, а на первом уже девушка огонь 🔥", "Красавица 😍 А на 2-ом фото пухляшик, у которой еще щечки наели", "Обе нормальные. Как моя тетя говорит, щенячий жир вышел", "На второй молодость, непосредственность, а сейчас современная молодая женщина, соответствующая тенденции моды", – отметили подписчики.

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Публикация от Анна Бузова (@annabuzova)

Сестра популярной певицы заявила, что никогда не ложилась под нож хирурга и выступает против пластики. Однако многие комментаторы не поверили Анне Бузовой, посчитав, что столь разительные перемены не могут произойти только благодаря правильному питанию и спорту, сообщает Life.ru.

"Да, вы с Олей вообще стали на себя не похожи, совершенно", "Что-то среднее между 1 и 2. Ибо дохлик с тонной косметики тоже ужасно", "Называется До и После работы косметологов, тренеров, хирургов в конце концов", "2 фото, там где настоящая, не зацикленная как стать, как улыбнуться, не зацикленная на кукольной идеальности. Приятно, когда человек натурален и ничего из себя не лепит", "Красивее конечно переделанная Аня", – написали сомневающиеся.

Автор: 1 мая 2020, 06:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Можно подумать ,что <цензура> Ольга ничего не делала со своей страшной и самое главное дебильной рожей?
1

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