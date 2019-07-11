Опухшая Ольга Бузова не может ходить
Ольга Бузова опубликовала в Instagram несколько видео, посвященных съемкам развлекательного шоу "Форт Боярд". Поющая ведущая продемонстрировала форму, в которой будет участвовать в соревновании, других членов своей команды и сам форт. Ольга призналась, что с детства любила эту передачу и попросила поклонников держать за нее кулачки.
Не обошлось без травмы. Ольга Бузова показала опухшую ногу и пожаловалась на боль. "Поняла, что не могу ходить", – призналась звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Девушка сообщила, что у нее сильное растяжение и "все тело в синяках".
Отметим, что новым ведущим шоу "Форт Боярд" стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Съемки обновленной версии передачи проходят во Франции. В телеигре участвуют десять команд по пять человек в каждой. За сокровища борются телеведущая Виктория Боня, актриса Анна Хилькевич, певица Анна Седокова, артист Михаил Шац, хореограф Егор Дружинин, актер Сергей Светлаков и другие.
На этапах соревнований знаменитостям придется встретиться со змеями, пауками и скорпионами. Игроки будут взлетать с помощью катапульты, окажутся глубоко под водой, почувствуют себя космонавтами, попадут в темный лабиринт и, конечно, разгадают головоломки от старца Фура. С участниками будут работать проводники Паспарту и Пасмюрай, повар Вилли, тюремщик Мистер Бу и самая сильная женщина форта Леди Бу.
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