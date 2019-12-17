Ольга Бузова оправдалась за свое решение в финале "Плана Б"

Свое решение ведущая "Дома-2" объяснила тем, что так и не смогла испытать сильных чувств к оставшимся участникам – модели Роману Гриценко и хоккеисту Валерию Поповичу. Она уверена, что в таком случае выбрать одного из них в качестве победителя шоу "План Б" было бы просто несправедливо.
"Я всегда слушаю только свое сердце, ведь только я точно знаю, что хочу и как хочу. Мне не нужны были временные отношения или просто романчик", – заявила Бузова.
Ольга отметила, что не хотела давать парням из шоу "План Б" ложные надежды. Она как никто другой знает, насколько это больно. Певица много раз обжигалась – ее обманывали и предавали.
"Несмотря на боль в сердце, я всегда продолжала верить в любовь, потому что это главное чувство, которое правит моим миром. И я верю, что она существует – чистая, откровенная и без лжи", – подчеркнула знаменитость.
Коллеги поддержали Бузову. По мнению Анны Семенович, это правильный и мудрый поступок. В комментариях под постом в инстаграм-аккаунте артистки отметился и популярный блогер Давид Манукян, с которым ей приписывают роман. "Слушай свое сердце", – написал он.
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