Нечестно заработанное: от Малышевой требуют отчета за напичканный золотом дворец

О дворце на берегу реки Гудзон неподалеку от Нью-Йорка рассказал оппозиционный политик и ютуб-блогер Алексей Навальный. Команда юриста выяснила, что Елена Малышева и ее муж приобрели родовое гнездо в 2016 году. На 1100 квадратных метрах разместились 21 комната, несколько кухонь и ванных. Сложно поверить, что 59-летняя чудаковатая ведущая образовательной программы владеет имением под стать королям.
Российские интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни посчитали, раз Елена Малышева не состоит на госслужбе, она может покупать какую угодно недвижимость. Другие уверены, что заработать честным трудом на дворец невозможно, и что-то здесь нечисто.
Издание "Дни.ру" взяло эксклюзивный комментарий у известного блогера и певицы Дари Черной. Девушка рассказала, что думает о несметных сокровищах телеведущей Первого канала.
"Несмотря на то, что Елена Малышева всеми известна и суперпопулярна уже очень много лет, это не меняет того факта, что доходы и такие цифры просто не могут быть честно заработанными. Хотя в нашей стране слово "честно" уже давно потеряло свой смысл", – уверена теледива.
По мнению артистки, это прискорбно, что в золоте купаются не те, кто действительно приносит человечеству пользу. "Врачи, пилоты, учителя и много других важных и уважаемых профессий, где люди получают копейки и пашут 24/7. Например, врачи, которые спасают жизни людей за коробку конфет и 15 тысяч руб в месяц. Это беспредел", – отметила певица. По мнению знаменитости, в России еще не наступили "справедливые" времена.
"Пока кто-то кладет свою жизнь на помощь другим, являясь настоящим доктором, Малышева выкупает особняки", – сказала Дари Черная.
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