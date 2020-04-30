"А мы работаем за 30 тысяч": взбешенные россияне облили грязью владеющую роскошным дворцом Малышеву

Узнав о "родовом гнезде" звезды в США за 430 миллионов рублей, россияне пришли в шок. Большинство интернет-пользователей в комментариях осудили Елену Малышеву, обвинив в двуличии.
Они считают, что знаменитость не могла заработать такие деньги честным путем. "Она упала в моих глазах", "Откуда у этой клизмы столько бабла?", "Жить здорово" с Еленой Малышевой – название передачи обретает другой смысл", – написали россияне.
Некоторые призвали соотечественников устроить бойкот ведущей Первого канала. "Где же она столько нахапала? А прикидывается пушистой и добренькой. Люди, не смотрите больше ее передачи", – высказался один из критиков.
Народ возмущен: пока обычные россияне перебиваются как могут, Елена Малышева строит дворцы в США. "А мы работаем за 30 тысяч", – констатировал пользователь Сети.
Как писали "Дни.ру", дворец Елены Малышевой нашли на берегу реки Гудзон неподалеку от Нью-Йорка. Разоблачители утверждают, что он был куплен в 2016 году.
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