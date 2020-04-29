Напичканный золотом дворец Малышевой за 430 миллионов рублей вызвал шок

О ней стало известно благодаря новому расследованию, которое российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал на своем ютуб-канале 29 апреля. Его команда выяснила, что "родовое гнездо" Елена Малышева и ее муж решили свить в США.
Дворец Малышевых нашли на берегу реки Гудзон неподалеку от Нью-Йорка. Разоблачители утверждают, что он был куплен в 2016 году за сумму, эквивалентную 430 миллионам рублей в пересчете на российскую валюту. При этом дом стал самым дорогим из проданных в окрестностях в этом году.
Особняк обладает внушительными размерами: на площади в 1100 квадратных метров разместились 21 комната, несколько кухонь и ванных. Сложно представить, что в этих помещениях 59-летняя звезда придумывала свои легендарные рассказы о мужских яичках и уроки о том, как правильно какать. Помещения изобилуют роскошными элементами интерьера: взору гостя открываются массивные колонны, хрустальные люстры, дубовые столы и бархатные стулья. Но наибольшее удивление вызывает обилие золотых декораций: они есть и в зале, и в спальне, на стенах, зеркалах и даже люстрах.
Однако на этом дворце зарубежные владения Елены Малышевой и ее супруга не заканчиваются. Авторы расследования утверждают, что помимо него у четы есть две квартиры в Нью-Йорке, общая стоимость которых превышает 290 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту по текущему курсу.
Предположительно, в них проживают двое сыновей Малышевых. К слову, один из них – Юрий – пошел по стопам матери: в своем инстаграм-аккаунте молодой врач на ломаном английском рассказывает, как заниматься сексом во время эпидемии коронавируса.
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