Смертельный коронавирус перечеркнул все планы Кадырова

Пандемия коронавируса коренным образом повлияла на все стороны нашей жизни. И сегодня люди вместо того, чтобы наслаждаться весенним пробуждением природы, вынуждены коротать время в квартирах на карантине.

Участник четвертого сезона шоу "Голос", певец и гитарист Эмиль Кадыров очень страдает от режима самоизоляции. 21 марта в концертом зале Vegas City Hall должен был состояться его большой сольный концерт. Но бушующий смертельный коронавирус, жертвами которого в разных странах уже стали свыше 88 тысяч человек, перечеркнул все личные и творческие планы популярного молодого артиста.

"Очень большая сумма ушла на подготовку к концерту, на рекламу, на аренду зала, – вздыхает Эмиль. – Москва была завешана баннерами, теперь же пришлось перенести концерт на 11 октября. Но с тревогой слежу за ситуацией – не знаю, как будет чувствовать себя после пандемии индустрия развлечений. Будет ли у артистов работа? Будут ли концерты? Будут ли зрители ходить на них? Ведь бояться больших скоплений людей все будут еще долго".

Тревога артиста оправдана – по статистке, у 65% россиян нет никаких накоплений. Сам Эмиль Кадыров, хотя и имеет небольшую "подушку безопасности", уже затягивает потуже ремень. "У меня есть и обязательства, и несколько кредитов, которые надо обслуживать, – пояснил он. – И в этой связи очень переживаю за людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, к тому же, многие ее сейчас и вовсе не получают..."

"Все происходящее очень печалит меня, – признается исполнитель. – Нет концертов, нет работы, тяжело, хотя и необходимо, сидеть в четырех стенах. Правда, гречку, как многие, я не покупал, поскольку терпеть ее не могу".