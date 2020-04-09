"Пережали, передавили": Пригожин вскрыл правду об уходе Крида от Тимати

Бизнесмен отметил, что участвовал в скандале с контрактом артиста. Не так давно Егор Крид захотел новых условий работы с фирмой Тимати. В марте прошлого года у певца истекал договор, и он требовал увеличить сумму прибыли. Однако лейбл не захотел пойти навстречу. В итоге популярный музыкант покинул компанию.
В инстаграм-аккаунте Пригожина много фотографий с молодой звездой. Оказывается, продюсер и родители Крида дружат. "У нас с ним нет никакого бизнеса. Я, безусловно, участвовал в переговорах, потому что это опять говорит о моем добром сердце. Моего интереса никакого – просто дружеский", – заверил Иосиф.
Пригожин рассказал свою версию случившегося. По его мнению, Егор Крид не хотел уходить из Black Star. "Мне кажется, его немножко пережали, передавили. Ну, разные бывают ситуации", – добавил муж Валерии. Он отметил, что у прославившегося артиста поменялась психология: тот хотел чего-то большего, а лейбл не был готов предоставить возможности.
"Тут возник конфликт. И если я как авторитетный парень, родившийся в Дагестане, аксакал, способен посадить ребят за стол и о чем-то договориться, это не говорит о том, что я претендовал на его долю", – сообщил Пригожин.
Иосиф отметил, что Егор не платил за уход из компании Тимати. Он назвал сплетнями информацию, которая появлялась в прессе: якобы артист отдал несколько сотен миллионов за выход из Black Star.
"Никаких сумм не было. Это были дружеские отношения. Они его отпустили по дружбе и оставили у себя авторские права", – уточнил продюсер.
По мнению Пригожина, это самый цивилизованный "развод" в шоу-бизнесе. Криду повезло, в отличие от его коллеги по лейблу, репера L'One. Леван Горозия судится за то, чтобы сохранить хотя бы псевдоним.
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