Певица Валерия и Максим Фадеев теперь вместе

После этого музыкант укатил заграницу, чтобы взять небольшую творческую паузу. Правда, она немного затянулась. Зато певец как следует отдохнул и вернулся готовым к новым открытиям.
Накануне стало известно о том, что в российском шоу-бизнесе образовался новый тандем – теперь певица Валерия и Фадеев работают вместе. Об этом звезды рассказали в своих официальных инстаграм-аккаунтах.
Супруга Иосифа Пригожина публично поблагодарила продюсера за совместную работу. К слову, они уже побывали в студии, где записали новый хит.
"Даже не знаю, как описать свои чувства. Вчера все было от начала и до конца очень душевно, тепло и невероятно талантливо", – призналась Валерия.
Максим тем временем опубликовал небольшой отрывок новой песни. Он отметил, что пока не может показать запись полностью, но в скором времени поклонники смогут оценить результат совместной деятельности двух легенд.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Пандемия это ,что?
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Здесь есть овны?
Терешкова ,что сказала????
А вы бы могли дружить с бывшим?
Путанила
одиночество