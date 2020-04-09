"Гомосексуализм как вирус": Пригожин прошелся по коллегам нетрадиционной ориентации

Иосиф Пригожин принял участие в ютуб-программе "Алена, блин!". Продюсер известен своими консервативными взглядами. На этот раз мужчина прошелся по всем, кто не вписывается в его картину мира.

Алена Жигалова попросила супруга Валерии прокомментировать ситуацию со скандалом вокруг Виктора Дробыша, который предложил перенести "Евровидение" в Бруней. В стране за нетрадиционною сексуальную ориентацию грозит смертная казнь. Продюсер считает, что в этом случае музыкальный конкурс очистится от фриков. Иосиф Пригожин поддержал в "Инстаграм" своего коллегу, лайкнув пост.

Бизнесмен отметил, что поставил публикации "сердечко", так как просто всегда выражает одобрение, не читая. Ведущая уточнила, согласен ли в итоге Пригожин с высказыванием. И вот тут, что называется, Остапа понесло.

Мужчина попытался оправдать свои гомофобные взгляды. "Я только одно могу сказать. Ребята, уважаемые любители разного вида сексуальных развлечений, занимайтесь ими как хотите – дома. Не надо делать это достоянием общественности, не надо пытаться заманить моих детей в свое сообщество", – отметил продюсер.

Он добавил, что его позиция не меняется, и для него есть только единственный верный вариант: мужчина плюс женщина. "И гомосексуалист и не гомосексуалист родился от мамы, а общество – как вирус. Понимаете, да? Гомосексуализм как вирус. Я не считаю это болезнью, но считаю, что это вышло за пределы нормы", – рассказал Иосиф Пригожин.

Мужчина думает, что представители этого сообщества ущемляют тех, кто не разделяет их взгляды. "Они воспринимают наше возмущение как ненависть по отношению к себе", – уверена звезда.

"Я считаю, что некрасиво с ногой в одном месте показывать это где-либо и снимать в принципе. Ну вставляйте вы себе хоть две ноги. Ну поберегите нас, ваших родителей, им стыдно за вас, нам стыдно", – намекнул Пригожин на Панина и его популярное видео.

Иосиф уверен, что с геями нельзя отправиться на войну, так как эти люди не смогут участвовать в бою. "Что вы будете делать? На солдате лежать? О-о-ой, в меня стреляют. Винтовки вставлять в задницы?" – выкрикнул продюсер.

При этом Пригожин не понимает, почему Россию называют гомофобной страной. Он отметил, что у нас в политике, шоу-бизнесе и других сферах предостаточно людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако мужчина считает, что им лучше не заявлять об этом, чтобы не пропагандировать "радужную" любовь среди молодежи.

"И что, кому-нибудь мешают жить? Кому-то мешают ходить на телевидение?" – недоумевает муж Валерии.