"Огонь!": певица Валерия в экстремальном мини произвела фурор

Певица Валерия и продюсер предстали в нарядах стилистики 90-х годов. Исполнительница появилась в кадре во всем белом. Ее образ получился одновременно дерзким и стильным: высокие сапоги на огромном каблуке, мини-платье, шуба, массивные украшения и яркий макияж.
Поклонники восхитились красотой и моложавостью 51-летней певицы Валерии. Стоит отметить, что она давно привыкла к преображениям во внешности. Неизменной остается только ее стройная фигура. По словам звезды, сохранять форму ей помогают занятия спортом, йогой и ограничения в питании. "Огонь!", - прокомментировал снимки в "Инстаграм" один из фолловеров.
Иосифа Пригожина на снимках узнали с трудом – настолько эпатажными были его образы. Муж певицы Валерии позировал в салоне черной иномарки в пальто с леопардовым принтом. На другом кадре на продюсере рукава с имитацией татуировок.
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