Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой

Иосиф Пригожин появился на шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Также в студии отметилась его первая жена Елена.

В первом браке с супругой Еленой у Иосифа появились сын Дмитрий и дочь Даная. Они уже взрослые – 30 лет и 22 года соответственно. Когда Пригожин уходил из семьи, он оставил всю недвижимость экс-супруге, надеясь, что та сможет разумно распорядиться им, и в будущем все достанется детям.

Однако Елена встретила другого мужчину, и тот с ее согласия заложил имущество, чтобы на полученные средства расширить семейный бизнес. Вот только этот бизнес прогорел. И теперь первая семья Пригожина находится под вниманием кредиторов, так как не смогла расплатиться по счетам.

В студии появилась дочь продюсера Даная. Она призналась, что отец в свое время предупреждал ее, однако она не послушалась, о чем теперь сожалеет. Затем перед зрителями предстала бывшая жена Пригожина. Елена заявила, что не считает молодого возлюбленного виноватым. Женщина пояснила, что этот шаг оказался вынужденной мерой.

В конце программы в студию пришел сам Иосиф. Он рассказал, что, когда вскрылась информация о заложенной недвижимости, ему якобы начал звонить любовник жены.

"Я с этим мерзавцем даже разговаривать не хочу! Он звонит мне, угрожает. Я его слова всерьез и не воспринимаю. Он – мне: "Почему ты мое имя типа…" С военкоматом у него была какая-то проблема, КамАЗы они там какие-то накупили. Понимаете, у всех свои скелеты в шкафу", – развел руками Пригожин.

Продюсер рассказал, что ему звонила также бывшая жена и просила шесть миллионов. "Я вам что, банкир? Нефтяной магнат? Я что, должен доставать, отдавать? Лена настолько безответственно подходила к каким-то таким вещам... Работу можно найти всегда!" – убежден он.

Пригожин дал понять, что не намерен оказывать финансовую помощь бывшей жене. "Я же не могу за ними бегать. У меня своя семья. Они сделали свой выбор", – отрезал продюсер.

По словам Иосифа, на улице оказалась даже его бывшая теща. "Я пока не понимаю, как компания выписала бабушку из квартиры. По какому суду? Как можно выписать пожилого человека без прописки где-то? Выписали человека в никуда. И все молчат. Вот так работает у нас эта система", – заключил продюсер.