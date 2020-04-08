"Травкой сыт не будешь": Утяшева шокировала народ своим обедом

На сей раз гимнастка порадовала близких обедом из тушеного шпината и печеной в духовке курицы. В своем инстаграм-аккаунте она отметила, что все мясо съел ее муж – юморист Павел Воля.
Ляйсан Утяшева напомнила, что шпинат – рекордсмен по содержанию калия, железа и марганца, он обладает противовоспалительным действием и эффективен при отеках. Спортсменка заявила, что предпочитает питаться здоровой и полезной пищей и рада делиться своими знаниями о правильном рационе с фолловерами.
Однако далеко не все впечатлились обедом звезды. Некоторых он поверг в шок. "Травкой сыт не будешь", – отметил один из подписчиков. Ляйсан Утяшева призналась, что для поддержания хорошей физической формы она сочетает правильное питание с регулярными тренировками.
Самоизоляция из-за коронавируса Ляйсан Утяшевой заниматься спортом не мешает. Ранее знаменитость показала комплекс упражнений, которые помогают ей держать в форме не только себя, но и супруга.
Отметим, ряд поклонников считает, что Ляйсан Утяшевой пора прекратить худеть. Они обеспокоены состоянием ее здоровья. Сама же телеведущая к таким советами относится скептически. Она призналась, что чувствует себя в своем весе вполне комфортно.
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