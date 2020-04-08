Малахов дерзко ответил на отказ Лещенко

Лев Лещенко вернулся домой из больницы, где лечат от коронавируса. Легендарный исполнитель пояснил, почему нарушил режим самоизоляции по приезде из Америки.

24 марта Лев Лещенко вместе с женой Ириной были доставлены в больницу в Коммунарке. У 78-летнего артиста диагностировали двустороннее воспаление легких. Главный врач клиники Денис Проценко сообщил, что пневмония имела коронавирусную этиологию.

Незадолго до госпитализации Лев Лещенко отметился на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого и в выпуске шоу Андрея Малахова, который был посвящен десятой годовщине смерти легендарной артистки Валентины Толкуновой. По слухам, у Лещенко был с ней роман, поэтому он не мог проигнорировать съемки. До всех этих событий исполнитель гастролировал по Америке и Канаде.

Наконец 6 апреля артиста выписали из больницы. Не успел Лев Лещенко вернуться домой, как его атаковали журналисты. В частности, с ним побеседовала Ольга Скабеева в программе "60 минут". Певец дал интервью по видеосвязи.

Лещенко отметил, что у него не было никаких признаков болезни: ни кашля, ни насморка, ни температуры. Также певец прокомментировал критику, которая обрушилась на него вскоре после госпитализации. Дескать, почему не остался дома после возвращения из США, а отправился на съемки к Андрею Малахову.

Артист рассказал, что получил приглашение на "вторую кнопку" и пытался отказать, ссылаясь на режим самоизоляции, но получил дерзкий ответ от Малахова. "Андрюша мне просто сказал: "Да ладно, Лев Валерьянович, ну что Вы! Ну, будем болеть все вместе!" – передал он слова шоумена.

Напомним, что в клинике оказалась и недавно отметившая 70-летие певица Надежда Бабкина. Остальные отечественные знаменитости делают тесты на коронавирус.