"Появились совместные планы": Калашникова призналась в возобновлении отношений с Шаляпиным

У Анны Калашниковой есть бойфренд. Сейчас они находятся в разных квартирах. Поклонники стали подозревать, что у актрисы и певца появился шанс, чтобы начать все с чистого листа.
Модель напомнила, что в одном из телеэфиров Прохор Шаляпин сказал, что они и не расставались. А затем спел песню "Мы снова вместе". Анна Калашникова уклончиво отметила, что они с экс-избранником не были порознь.
Вместе с тем, она открыла секрет. По словам знаменитости, у них с Прохором Шаляпиным появились совместные планы, сообщает Sobesednik.ru. Один из них – записать совместную песню и снять видео.
Напомним, ранее стало известно, что у Прохора Шаляпина роман с бизнесвумен из Канады Татьяной. Они вместе отдыхали на круизном лайнере Royal Princess, путешествую по Тихому океану. По некоторым данным, отдых обошелся паре в миллионы рублей. Поговаривают, что платила за все избранница певца.
Как писали "Дни.ру", во время отдыха Прохор Шаляпин набрал восемь килограммов. Из-за этого исполнителю пришлось соблюдать строгую диету.
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