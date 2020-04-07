"Появились совместные планы": Калашникова призналась в возобновлении отношений с Шаляпиным

Пользователи Сети заметили, что модель и Прохор Шаляпин стали больше общаться. Выяснилось, что у экс-возлюбленных есть то, что их объединяет.

У Анны Калашниковой есть бойфренд. Сейчас они находятся в разных квартирах. Поклонники стали подозревать, что у актрисы и певца появился шанс, чтобы начать все с чистого листа.

Модель напомнила, что в одном из телеэфиров Прохор Шаляпин сказал, что они и не расставались. А затем спел песню "Мы снова вместе". Анна Калашникова уклончиво отметила, что они с экс-избранником не были порознь.

Вместе с тем, она открыла секрет. По словам знаменитости, у них с Прохором Шаляпиным появились совместные планы, сообщает Sobesednik.ru. Один из них – записать совместную песню и снять видео.

Напомним, ранее стало известно, что у Прохора Шаляпина роман с бизнесвумен из Канады Татьяной. Они вместе отдыхали на круизном лайнере Royal Princess, путешествую по Тихому океану. По некоторым данным, отдых обошелся паре в миллионы рублей. Поговаривают, что платила за все избранница певца.

Как писали "Дни.ру", во время отдыха Прохор Шаляпин набрал восемь килограммов. Из-за этого исполнителю пришлось соблюдать строгую диету.