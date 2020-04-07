"Очень скоро": Рудковская готовится к рождению ребенка

Яна Рудковская сделала сенсационное признание. Она заявила, что прошла гормонотерапию, чтобы забеременеть.

Продюсер в беседе с Тиной Канделаки рассказала о планах на будущее. Яна Рудковская сообщила, что поправилась после нескольких курсов гормонотерапии. Оказалось, что супруга фигуриста Евгения Плющенко давно решила вновь стать матерью.

По словам знаменитости, она колола лошадиные дозы препаратов для ЭКО, чтобы забеременеть. Она отметила, что для организма это сильный стресс. Яна Рудковская посетовала на то, что с каждым годом механизм получения яйцеклетки все сложнее из-за возраста, сообщает Teleprogramma.pro.

Продюсер отметила, что после сорока лет уже сложно зачать ребенка естественным путем. И она прибегла к помощи современных технологий. По словам Яны Рудковской, она сделала уже четыре ЭКО. На вопрос Тины Канделаки о суррогатной матери звезда ответила утвердительно.

Напомним, ранее Яна Рудковская сделала сенсационное заявление о том, что могла переболеть коронавирусом несколько лет назад, когда ездила с супругом в Японию. Продюсер сильно заболела и три дня не могла встать. При этом у нее пропало обоняние.