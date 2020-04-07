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"Пинки, плевки, пощечины": Летучая стала жертвой извращенца

Елена Летучая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Летучая поставила эксперимент и зарегистрировалась на сайте знакомств. Она специально изменила свою внешность, чтобы пользователи Сети ее не узнали. Женщина была в шоке от результата. 
прочитано 269 раз

Согласно статистике, из-за режима самоизоляции увеличилось количество визитов на сайты знакомств. Эксперты сообщают, что цифра посещений выросла на 25%. Также с каждым днем становится все больше площадок, которые позволяют пользователям интернета создавать пары. Цели у всех разные – кто-то ищет партнера на одну ночь, а кто-то на всю жизнь. Однако и у тех, и у других шанс встретить в Сети мошенника-извращенца примерно одинаковый. 

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Елена Александровна Летучая-Анашенкова

Елена Александровна Летучая-Анашенкова ведущая

Елена Летучая решила протестировать некоторые площадки для виртуального знакомства. Женщина специально изменила внешность и сделала несколько провокационных снимков. Телеведущая создала две анкеты. В первой она предстала роковой красоткой, которая ищет свободной любви. Во втором случае на соискателя с экрана смотрела скромница в очках, мечтающая о семье и детишках. 

Елена Летучая привлекла к эксперименту подруг. Еще до карантина женщины успели сходить на пару свиданий с интернет-ухажерами. Однако не все прошло гладко. Телеведущая стала жертвой извращенца с сайта знакомств. Звезда рассказала, что мужчина пригласил ее к себе домой. Правда, не чаю попить, а сделать уборку. В его "влажных фантазиях" женщина должна была подметать пол и протирать пыль в обнаженном виде! 

Елена Летучая. Фото: пресс-служба телеканала "Че"

После случившегося Елена Летучая решила проконсультироваться с экспертом: как реагировать на подобное и стоит ли соглашаться. "Либо человек не скрывает в себе эти вещи, либо у кого-то на вашем месте появилась бы возможность шантажировать данного конкретного человека", – отметил специалист.

"То есть, если вы получаете очень откровенное предложение такого характера – и уборка в голом виде, и ошейник с поводком, и футфетиш, и пинки, плевки, пощечины и страшное дело, что дальше, – нужно сразу же прекращать? А если вам все это нравится?" – уточнила Елена Летучая у эксперта. 

Правда, что делать с этой дилеммой, мужчина не сказал. Однако телеведущая все же разобралась, как защититься от непорядочных пользователей на сайтах знакомств. Выяснила, какой должна быть анкета для поиска мужа, и чем может обернуться свидание с человеком, которого видел лишь на фото. 

Ищите ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске "Летучего надзора" 7 апреля в 22:00 на телеканале "ЧЕ!".

Автор: 7 апреля 2020, 18:49
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ё заднице.
Ответить
С каких эскортов набирают таких дур,как эта Летучая?
1

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